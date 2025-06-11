МИД России ответил на ноту Узбекистана из-за проверок мигрантов
Россия рассмотрит ноту Узбекистана и в установленном порядке доведет полученную информацию до компетентных инстанций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как водится между союзниками, разговор идет откровенный, и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций», – сказала Захарова (цитата по ТАСС). Полученные сведения будут переданы Ташкенту в установленном порядке.
Дипломат отметила, что Россию с Узбекистаном связывают прочные отношения союзничества и партнерства. Ко всем темам, касающимся двусторонних связей, Москва подходит с этой точки зрения, отметила Захарова.
10 июня МИД Узбекистана направил российским коллегам ноту, в которой выразил обеспокоенность жалобами граждан страны на неправомерные проверки, грубое отношение и неуважение. В министерстве отметили, что Узбекистан считает своей приоритетной задачей защиту прав и интересов своих граждан, проживающих за рубежом. По информации ведомства, стороны ведут диалог на эту тему по дипломатическим каналам.