МИД России ответил на ноту Узбекистана из-за проверок мигрантов

10 июня МИД Узбекистана направил российским коллегам ноту, в которой выразил обеспокоенность жалобами граждан страны на неправомерные проверки, грубое отношение и неуважение. В министерстве отметили, что Узбекистан считает своей приоритетной задачей защиту прав и интересов своих граждан, проживающих за рубежом. По информации ведомства, стороны ведут диалог на эту тему по дипломатическим каналам.