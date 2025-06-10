МИД Узбекистана обеспокоен проверками граждан государства на территории РФ
МИД Узбекистана направил российским коллегам ноту, в которой выразил обеспокоенность жалобами граждан дружественной России страны на неправомерные проверки, грубое отношение и неуважение, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.
В министерстве отметили, что Узбекистан считает своей приоритетной задачей защиту прав и интересов своих граждан, проживающих за рубежом. По информации ведомства, стороны ведут диалог по этому вопросу по дипломатическим каналам.
10 июня в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов. Авторы предлагают, например, разрешить ограничивать число мигрантов в одной квартире или вводить требования к знанию русского языка. В пояснительной записке отмечается, что регионы смогут устанавливать нормативы жилплощади на одного человека при регистрации мигрантов.