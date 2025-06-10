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МИД Узбекистана обеспокоен проверками граждан государства на территории РФ

Ведомости

МИД Узбекистана направил российским коллегам ноту, в которой выразил обеспокоенность жалобами граждан дружественной России страны на неправомерные проверки, грубое отношение и неуважение, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

В министерстве отметили, что Узбекистан считает своей приоритетной задачей защиту прав и интересов своих граждан, проживающих за рубежом. По информации ведомства, стороны ведут диалог по этому вопросу по дипломатическим каналам.

10 июня в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов. Авторы предлагают, например, разрешить ограничивать число мигрантов в одной квартире или вводить требования к знанию русского языка. В пояснительной записке отмечается, что регионы смогут устанавливать нормативы жилплощади на одного человека при регистрации мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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