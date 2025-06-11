Гулина назначили руководителем Ространснадзора на постоянной основе

Гулин стал врио руководителя службы 3 апреля, когда Мишустин освободил от должности экс-главу Ространснадзора Виктора Басаргина в связи с его выходом на пенсию. До этого Гулин был его заместителем с 2019 г. и проработал в службе на различных должностях около 17 лет.