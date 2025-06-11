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Гулина назначили руководителем Ространснадзора на постоянной основе

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина на должность постоянного главы ведомства, сообщили в пресс-службе кабмина.

Гулин стал врио руководителя службы 3 апреля, когда Мишустин освободил от должности экс-главу Ространснадзора Виктора Басаргина в связи с его выходом на пенсию. До этого Гулин был его заместителем с 2019 г. и проработал в службе на различных должностях около 17 лет.

Новый руководитель ведомства родился в 1976 г. в Кукарино Можайского района Московской области. В 1998 г. он получил диплом Московского государственного университета путей сообщения. После этого работал бригадиром, затем получил должность мастера участка производства, а далее – пост заместителя начальника локомотивного депо Лобня по ремонту и технического директора ООО «Тверской экспресс». В 2008 г. он пришел в Ространснадзор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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