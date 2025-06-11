Гулина назначили руководителем Ространснадзора на постоянной основе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина на должность постоянного главы ведомства, сообщили в пресс-службе кабмина.
Гулин стал врио руководителя службы 3 апреля, когда Мишустин освободил от должности экс-главу Ространснадзора Виктора Басаргина в связи с его выходом на пенсию. До этого Гулин был его заместителем с 2019 г. и проработал в службе на различных должностях около 17 лет.
Новый руководитель ведомства родился в 1976 г. в Кукарино Можайского района Московской области. В 1998 г. он получил диплом Московского государственного университета путей сообщения. После этого работал бригадиром, затем получил должность мастера участка производства, а далее – пост заместителя начальника локомотивного депо Лобня по ремонту и технического директора ООО «Тверской экспресс». В 2008 г. он пришел в Ространснадзор.