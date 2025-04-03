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Виктор Басаргин ушел на пенсию с должности руководителя Ространснадзора

Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Виктор Гулин
Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Басаргина от занимаемой должности в связи с его выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Временно исполняющим обязанности главы Ространснадзора назначен Виктор Гулин, занимавший пост заместителя руководителя ведомства с 2019 г. Гулин проработал в службе на различных должностях около 17 лет.

Басагрин родился 3 августа 1957 г. в Свердловской области. В 1976 г. окончил Асбестовский горный техникум (сейчас Асбестовский политехникум), в 1984 г. – Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева (сейчас Уральский государственный горный университет), в 1991 г. – Уральский социально-политический институт (сейчас Уральский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). С 2008 по 2012 г. занимал пост министра регионального развития РФ. В апреле 2012 г. назначен врио главы Пермского края. В мае того же года законодательное собрание региона наделило Басаргина полномочиями губернатора. Работал на этом посту в 2012-2017 гг. В феврале 2017 г. подал заявление о досрочном сложении полномочий. Должность руководителя Ространснадзора занял 10 февраля 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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