Виктор Басаргин ушел на пенсию с должности руководителя Ространснадзора

Басагрин родился 3 августа 1957 г. в Свердловской области. В 1976 г. окончил Асбестовский горный техникум (сейчас Асбестовский политехникум), в 1984 г. – Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева (сейчас Уральский государственный горный университет), в 1991 г. – Уральский социально-политический институт (сейчас Уральский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). С 2008 по 2012 г. занимал пост министра регионального развития РФ. В апреле 2012 г. назначен врио главы Пермского края. В мае того же года законодательное собрание региона наделило Басаргина полномочиями губернатора. Работал на этом посту в 2012-2017 гг. В феврале 2017 г. подал заявление о досрочном сложении полномочий. Должность руководителя Ространснадзора занял 10 февраля 2017 г.