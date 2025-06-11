Захарова: Россия ответит на нападки ФРГ в адрес Феоктистова в ближайшее время

Феоктистов сообщал, что сотрудники немецкой полиции посетили его квартиру в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери. Самому журналисту, по его словам, 6 июня отказали в посадке на рейс из Берлина, несмотря на требование покинуть страну до 19 августа. Согласно документам миграционного ведомства, попавшим в распоряжение российских СМИ, в случае отказа от добровольного выезда из страны будет применена мера принудительного выдворения.