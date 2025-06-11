Захарова: Россия ответит на нападки ФРГ в адрес Феоктистова в ближайшее время
Ответные меры российской стороны на нападки Берлина в отношении главы представительства «России сегодня» Сергея Феоктистова находятся в разработке и будут применены в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, Берлин обязан объяснить произошедшую ситуацию и свой политический курс на выдавливание присутствия РФ в медиапространстве. «Налицо стремление затравить человека, послать сигнал другим корреспондентам», – добавила она.
10 июня Захарова говорила, что российская сторона будет действовать в рамках закона, а власти Германии предпринимают «деструктивные и морально неприемлемые» действия в отношении российских СМИ.
Феоктистов сообщал, что сотрудники немецкой полиции посетили его квартиру в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери. Самому журналисту, по его словам, 6 июня отказали в посадке на рейс из Берлина, несмотря на требование покинуть страну до 19 августа. Согласно документам миграционного ведомства, попавшим в распоряжение российских СМИ, в случае отказа от добровольного выезда из страны будет применена мера принудительного выдворения.