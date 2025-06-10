Захарова предупредила об ответных мерах в отношении немецких журналистов
Москва намерена предпринять ответные меры в отношении немецких журналистов после инцидента с главой представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергеем Феоктистовым в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передают «РИА Новости».
Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет действовать в рамках закона. Захарова заявила, что власти Германии предпринимают «деструктивные и морально неприемлемые» действия в отношении российских СМИ в Германии. Она подчеркнула, что будут приняты меры, которые восстановят справедливость.
Представитель МИДа также заявила, что ранее Германия получала поддержку для своих журналистов в России, но теперь, из-за текущей политики Берлина, ситуация изменится.
Ранее Феоктистов сообщил «РИА Новости», что сотрудники немецкой полиции посетили его квартиру в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери. Самому журналисту, по его словам, 6 июня отказали в посадке на рейс из Берлина, несмотря на требование покинуть страну до 19 августа. Согласно документам миграционного ведомства, попавшим в распоряжение российских СМИ, в случае отказа от добровольного выезда из страны будет применена мера принудительного выдворения.