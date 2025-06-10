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Захарова предупредила об ответных мерах в отношении немецких журналистов

Ведомости

Москва намерена предпринять ответные меры в отношении немецких журналистов после инцидента с главой представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергеем Феоктистовым в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передают «РИА Новости».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет действовать в рамках закона. Захарова заявила, что власти Германии предпринимают «деструктивные и морально неприемлемые» действия в отношении российских СМИ в Германии. Она подчеркнула, что будут приняты меры, которые восстановят справедливость.

Представитель МИДа также заявила, что ранее Германия получала поддержку для своих журналистов в России, но теперь, из-за текущей политики Берлина, ситуация изменится.

Ранее Феоктистов сообщил «РИА Новости», что сотрудники немецкой полиции посетили его квартиру в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери. Самому журналисту, по его словам, 6 июня отказали в посадке на рейс из Берлина, несмотря на требование покинуть страну до 19 августа. Согласно документам миграционного ведомства, попавшим в распоряжение российских СМИ, в случае отказа от добровольного выезда из страны будет применена мера принудительного выдворения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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