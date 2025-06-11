В РФ прорабатывают возможность многократного использования электронной визы
Минэкономразвития РФ совместно с Министерством иностранных дел прорабатывает введение возможности многократного использования электронной визы иностранцами для въезда в Россию. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников на международном туристическом форуме «Путешествуй!».
На данный момент список стран с возможностью оформления электронной визы в РФ включает 64 государства, рассказал он. Решетников пояснил, что в ближайшее время министерства планируют продлить срок пребывания по визе такого формата с 16 до 30 дней. В том числе есть запрос на многократное использование электронной визы, добавил он.
10 апреля в Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия электронной визы до 120 суток. Автором инициативы выступило правительство. Иностранным гражданам, получившим такую визу, предлагается разрешить находиться в РФ в течение 30 дней. Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения в Госдуме.
Электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом. Оформить электронную визу могут граждане 64 государств. В их числе все страны Евросоюза, Бутан, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Кения, КНР, Тайвань, КНДР, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Эсватини, Япония и др.