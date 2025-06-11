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В РФ прорабатывают возможность многократного использования электронной визы

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Минэкономразвития РФ совместно с Министерством иностранных дел прорабатывает введение возможности многократного использования электронной визы иностранцами для въезда в Россию. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников на международном туристическом форуме «Путешествуй!».

На данный момент список стран с возможностью оформления электронной визы в РФ включает 64 государства, рассказал он. Решетников пояснил, что в ближайшее время министерства планируют продлить срок пребывания по визе такого формата с 16 до 30 дней. В том числе есть запрос на многократное использование электронной визы, добавил он.

10 апреля в Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия электронной визы до 120 суток. Автором инициативы выступило правительство. Иностранным гражданам, получившим такую визу, предлагается разрешить находиться в РФ в течение 30 дней. Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения в Госдуме.

Электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом. Оформить электронную визу могут граждане 64 государств. В их числе все страны Евросоюза, Бутан, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Кения, КНР, Тайвань, КНДР, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Эсватини, Япония и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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