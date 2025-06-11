В РФ прорабатывают возможность многократного использования электронной визы

На данный момент список стран с возможностью оформления электронной визы в РФ включает 64 государства, рассказал он. Решетников пояснил, что в ближайшее время министерства планируют продлить срок пребывания по визе такого формата с 16 до 30 дней. В том числе есть запрос на многократное использование электронной визы, добавил он.