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Кабмин предложил увеличить срок действия электронной визы в России до 120 суток

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о продлении срока действия электронной визы в России до 120 суток. Это следует из думской электронной базы.

Автором инициативы выступило правительство. Срок действия такой визы предлагается увеличить до 120 суток и разрешить иностранным гражданам, получившим такую визу, находиться в РФ в течение 30 дней.

Сейчас срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, иностранцам с такой визой разрешается проводить в стране не более 16 суток со дня въезда.

Согласно пояснительной записке, увеличение срока является целесообразным по итогам мониторинга работы системы с августа 2023 г. Анализ указал на «успешность и растущую востребованность» электронной визы. Правительство также привело статистику, согласно которой с августа 2023 г. по 31 июля 2024-го было оформлено 541 000 единых электронных виз гражданам 55 государств, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий.

О том, что такое предложение будет внесено кабмином в Госдуму, говорили два источника «Ведомостей» в правительстве. С таким предложением выступил МИД РФ. По оценкам ведомства, продление срока «будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями».

Электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом. Оформить электронную визу могут граждане 64 государств. В их числе все страны Евросоюза, Бутан, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Кения, КНР, Тайвань, КНДР, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Эсватини, Япония и др. США в списке нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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