Кабмин предложил увеличить срок действия электронной визы в России до 120 суток

Согласно пояснительной записке, увеличение срока является целесообразным по итогам мониторинга работы системы с августа 2023 г. Анализ указал на «успешность и растущую востребованность» электронной визы. Правительство также привело статистику, согласно которой с августа 2023 г. по 31 июля 2024-го было оформлено 541 000 единых электронных виз гражданам 55 государств, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий.