Кабмин предложил увеличить срок действия электронной визы в России до 120 суток
В Госдуму внесен законопроект о продлении срока действия электронной визы в России до 120 суток. Это следует из думской электронной базы.
Автором инициативы выступило правительство. Срок действия такой визы предлагается увеличить до 120 суток и разрешить иностранным гражданам, получившим такую визу, находиться в РФ в течение 30 дней.
Сейчас срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, иностранцам с такой визой разрешается проводить в стране не более 16 суток со дня въезда.
Согласно пояснительной записке, увеличение срока является целесообразным по итогам мониторинга работы системы с августа 2023 г. Анализ указал на «успешность и растущую востребованность» электронной визы. Правительство также привело статистику, согласно которой с августа 2023 г. по 31 июля 2024-го было оформлено 541 000 единых электронных виз гражданам 55 государств, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий.
О том, что такое предложение будет внесено кабмином в Госдуму, говорили два источника «Ведомостей» в правительстве. С таким предложением выступил МИД РФ. По оценкам ведомства, продление срока «будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями».
Электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом. Оформить электронную визу могут граждане 64 государств. В их числе все страны Евросоюза, Бутан, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Кения, КНР, Тайвань, КНДР, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Эсватини, Япония и др. США в списке нет.