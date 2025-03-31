Срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе вырастет вдвое

В заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ на законопроект упоминается практика выдачи электронных виз в других странах. В Германии электронная виза может быть оформлена в удаленном режиме, если до того, в предыдущие 59 месяцев, уже брались отпечатки пальцев у заявителя. В Австралии выдают электронные визы с возможностью многократного въезда сроком действия до 12 месяцев и пребыванием до трех месяцев.

Кроме того, россияне сейчас могут оформлять электронные визы на некоторых популярных туристических маршрутах – например, на Шри-Ланку (бесплатно на 30 дней), во Вьетнам (если необходимо там пробыть более 45 дней, но до 90). Россияне могут получить электронную визу и в Индию, которая обойдется дешевле обычной. Если обычная стоит от 3000 руб., то электронная с двукратным въездом в зависимости от сезона – $10–30 (837–2510 руб. по курсу ЦБ на 31 марта). Массовые поездки в Китай с помощью электронной визы пока недоступны россиянам. Страна только начинает экспериментировать с этим видом виз. В 2024 г. начали выдавать электронные деловые визы в специальном районе пилотной зоны свободной торговли Линьган в Шанхае.