Срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе вырастет вдвое

Срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе вырастет вдвоеУпрощение визового режима в первую очередь увеличит число деловых поездок из Китая, считают эксперты
Разрешенный срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе может вырасти почти вдвое – с 16 до 30 суток. Период действия визы при этом увеличится тоже в 2 раза – с 60 до 120 суток. Законопроект МИДа, предполагающий такие изменения, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, другой – в Белом доме.
Обоснованием поправок в закон о порядке выезда и въезда в РФ стали результаты анализа практики выдачи единой электронной визы. Запущенный с 1 августа 2023 г. проект признан успешным и востребованным, сказано в пояснительной записке. За первый год его действия было оформлено 541 000 единых электронных виз гражданам 55 государств. Это около 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за тот же период гражданам иностранных государств (всего – 771 000 виз).
В МИДе считают, что нововведение «будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности».
Предполагается, что закон вступит в силу через 30 дней с момента его официального опубликования. В пояснительной записке объясняется, что это время нужно Минцифры для доработки информационной системы миграционного учета «Мир».
Инициатива будет полезна в первую очередь бизнесменам и студентам, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор компании «Интурист» Александр Мусихин. Организованные туристы редко проводят в стране более 14 дней – на столько обычно рассчитаны экскурсионные туры. Председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литоренко уверен, что двух недель недостаточно для полноценного путешествия по стране. Тогда как увеличение срока пребывания в стране позволит иностранным туристам лучше познакомиться с российскими регионами.
Международный опыт
Кроме того, россияне сейчас могут оформлять электронные визы на некоторых популярных туристических маршрутах – например, на Шри-Ланку (бесплатно на 30 дней), во Вьетнам (если необходимо там пробыть более 45 дней, но до 90). Россияне могут получить электронную визу и в Индию, которая обойдется дешевле обычной. Если обычная стоит от 3000 руб., то электронная с двукратным въездом в зависимости от сезона – $10–30 (837–2510 руб. по курсу ЦБ на 31 марта). Массовые поездки в Китай с помощью электронной визы пока недоступны россиянам. Страна только начинает экспериментировать с этим видом виз. В 2024 г. начали выдавать электронные деловые визы в специальном районе пилотной зоны свободной торговли Линьган в Шанхае.
Впрочем, для принципиального увеличения въездного турпотока, по его мнению, нужно позволить отечественным туроператорам оплачивать консульские сборы за иностранных туристов (сейчас оформление визы возложено на самого туриста). Помимо этого стоит ввести двукратную и многократную электронную визу, а также упростить анкету для ее получения. Сейчас она включает 39 пунктов, но в общей сложности содержит более полусотни вопросов, говорит Литоренко.
К взрывному росту злоупотреблений со стороны иностранцев предлагаемые поправки вряд ли приведут, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Впрочем, такие риски не исключены при более значительном увеличении срока разрешенного пребывания в РФ, добавил он.
Кому доступна виза
Электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Оформить электронную визу могут граждане 64 государств. В их числе все страны Евросоюза, Бутан, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Кения, Китай (включая Тайвань), КНДР, Мьянма, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция, Эсватини, Япония и др. США в списке нет.
На сайте консульского департамента говорится, что заявителям «не нужно никаких подтверждений или приглашений, просто заполните заявление на сайте» (при этом гражданам КНР, например, для получения обыкновенной деловой визы в Россию необходимо соответствующее приглашение, а для туристической – бронирование в гостинце). Срок оформления единой электронной визы – не более четырех календарных дней. Ее стоимость – около $52 (4351 руб. по курсу ЦБ на 31 марта). Преимущества электронной визы перед традиционной заключаются в том, что она втрое дешевле, по ней меньше срок рассмотрения и минимум отказов, говорит Мусихин.
Лидерами среди стран по числу оформленных единых электронных виз в Россию за 2024 г. стали Китай (311 839), Саудовская Аравия (63 218), Германия (52 425), Турция (42 202), Индия (32 145). Всего, по данным МИДа, за прошлый год оформлено 670 947 виз такого типа.
Вместе с тем между Россией и Китаем действует безвизовый режим для групп от 5 до 50 человек при посредничестве туроператоров (большая часть турпотока из КНР проходит именно через них).
В 2024 г. граждане Китая въезжали в Россию с туристическими целями 848 000 раз, с деловыми целями – 331 000 раз, следует из данных погранслужбы ФСБ (учитывает количество въездов, а не людей, т. е., если человек выехал из РФ, а потом снова въехал, его засчитают дважды).
Как говорит аналитик центра China Professionals Полина Рысакова, китайцы преимущественно используют электронные и обычные визы для деловых поездок. И потому даже лидирующие показатели граждан КНР среди всех просителей электронных виз в РФ составляют незначительный процент в общей статистике въезжающих оттуда туристов. Но при этом увеличение срока действия электронных виз до 30 дней, допускает Рысакова, действительно может привлечь еще больше туристов из Китая. При этом остается открытым вопрос паритета: в КНР пока нет широкого применения электронных виз, но эта страна в одностороннем порядке ввела безвизовый режим, в том числе для ЕС.