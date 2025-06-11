Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля. В ходе него узбекистанский лидер поздравил Путина и россиян с предстоящим праздником – Днем России.
Кроме того, главы государств обсудили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, где участвовали представители России. Также была отмечена реализация ряда двусторонних экономических и энергетических проектов.
В начале мая Путин и Мирзиеев также провели телефонные переговоры. Во время беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и укрепления отношений между странами в формате всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.