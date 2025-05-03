Путин и Мирзиеев обсудили развитие и укрепление отношений РФ и Узбекистана

Особое внимание было уделено результатам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан в мае прошлого года. Лидеры подчеркнули важность принятия скоординированных мер для сохранения положительной динамики в двустороннем товарообороте, а также для ускорения совместных проектов в ключевых отраслях экономики. Обсуждалась необходимость продолжения активного взаимодействия на уровне регионов и деловых кругов двух стран.