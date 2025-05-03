Путин и Мирзиеев обсудили развитие и укрепление отношений РФ и Узбекистана
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Во время беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и укрепления отношений между странами в формате всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание было уделено результатам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан в мае прошлого года. Лидеры подчеркнули важность принятия скоординированных мер для сохранения положительной динамики в двустороннем товарообороте, а также для ускорения совместных проектов в ключевых отраслях экономики. Обсуждалась необходимость продолжения активного взаимодействия на уровне регионов и деловых кругов двух стран.
В этом контексте была высоко оценена эффективность недавно проведенных деловых мероприятий в Ташкенте в рамках пятой международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Стороны отметили их позитивное влияние на развитие экономического сотрудничества.
«С удовлетворением было отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма», – говорится в сообщении пресс-службы.
Также лидеры Узбекистана и России обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.
До этого сообщалось, что глава Узбекистана приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Столицу 9 мая посетят лидеры всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии.