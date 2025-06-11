ЕС может ввести санкции против китайских банков за связи с Россией
Европейский союз (ЕС) намерен впервые ввести санкции против китайских банков за их предполагаемую помощь России в обходе торговых ограничений, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на четырех чиновников. Речь идет о двух региональных китайских банках, которые, как утверждается, использовали криптовалютные транзакции для содействия импорту товаров, подпадающих под существующие санкции ЕС.
Эти меры включены в последний пакет санкций, подготовленный Еврокомиссией, однако для их утверждения требуется единогласная поддержка всех стран – членов союза.
По словам источников, санкции направлены на ограничение иностранных поставок для российского военно-промышленного комплекса и демонстрацию готовности Европы усилить поддержку Киева. Брюссель надеется, что усиление экономического давления «вынудит Москву вернуться к мирным переговорам с Украиной».
Как пишет FT, решение о включении китайских банков в санкционный список принимается на фоне подготовки к крупному саммиту ЕС и Китая с участием председателя КНР Си Цзиньпина, а также в преддверии саммита G7 в Канаде. Как отмечают источники, позиция президента США Дональда Трампа по поводу дальнейших санкций против России может повлиять на исход переговоров по новому пакету мер.
Еврокомиссия и представительство Китая в ЕС пока не дали официальных комментариев, отмечает газета. Однако ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пину подчеркнула, что санкции ЕС в целом направлены на предотвращение обхода ограничений путем создания альтернативных финансовых каналов.