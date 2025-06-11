ЕС может ввести санкции против китайских банков за связи с Россией

Как пишет FT, решение о включении китайских банков в санкционный список принимается на фоне подготовки к крупному саммиту ЕС и Китая с участием председателя КНР Си Цзиньпина, а также в преддверии саммита G7 в Канаде. Как отмечают источники, позиция президента США Дональда Трампа по поводу дальнейших санкций против России может повлиять на исход переговоров по новому пакету мер.