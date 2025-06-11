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ЕС может ввести санкции против китайских банков за связи с Россией

Ведомости

Европейский союз (ЕС) намерен впервые ввести санкции против китайских банков за их предполагаемую помощь России в обходе торговых ограничений, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на четырех чиновников. Речь идет о двух региональных китайских банках, которые, как утверждается, использовали криптовалютные транзакции для содействия импорту товаров, подпадающих под существующие санкции ЕС.

Эти меры включены в последний пакет санкций, подготовленный Еврокомиссией, однако для их утверждения требуется единогласная поддержка всех стран – членов союза.

По словам источников, санкции направлены на ограничение иностранных поставок для российского военно-промышленного комплекса и демонстрацию готовности Европы усилить поддержку Киева. Брюссель надеется, что усиление экономического давления «вынудит Москву вернуться к мирным переговорам с Украиной».

Как пишет FT, решение о включении китайских банков в санкционный список принимается на фоне подготовки к крупному саммиту ЕС и Китая с участием председателя КНР Си Цзиньпина, а также в преддверии саммита G7 в Канаде. Как отмечают источники, позиция президента США Дональда Трампа по поводу дальнейших санкций против России может повлиять на исход переговоров по новому пакету мер.

Еврокомиссия и представительство Китая в ЕС пока не дали официальных комментариев, отмечает газета. Однако ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пину подчеркнула, что санкции ЕС в целом направлены на предотвращение обхода ограничений путем создания альтернативных финансовых каналов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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