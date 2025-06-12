Reuters: США могут отказаться от поставки подводных лодок Австралии
Администрация президента США Дональда Трампа приступила к официальному пересмотру оборонного пакта, который бывший президент Джо Байден заключил с Австралией и Великобританией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны США. Пакт позволяет Австралии приобретать атомные подводные лодки с обычным вооружением.
Как пишет агентство, такое решение может встревожить руководство Австралии, поскольку страна считает подводные лодки критически важными для своей обороны. Кроме того, начало процесса пересмотра пакта может нарушить оборонное планирование Великобритании, поскольку альянс трех стран (AUKUS) находится в центре запланированного расширения своего подводного флота.
Объединение AUKUS создано 15 сентября 2021 г. Считается, что договор прежде всего направлен на сдерживание Китая. AUKUS нужен США для одновременного соревнования с Китаем и экономии трат на содержание атомного подводного флота. AUKUS – не военный альянс в отличие от НАТО, а партнерство, сосредоточенное на научно-техническом и промышленном сотрудничестве без взаимных оборонных обязательств.