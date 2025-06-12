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Reuters: США могут отказаться от поставки подводных лодок Австралии

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к официальному пересмотру оборонного пакта, который бывший президент Джо Байден заключил с Австралией и Великобританией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны США. Пакт позволяет Австралии приобретать атомные подводные лодки с обычным вооружением.

Как пишет агентство, такое решение может встревожить руководство Австралии, поскольку страна считает подводные лодки критически важными для своей обороны. Кроме того, начало процесса пересмотра пакта может нарушить оборонное планирование Великобритании, поскольку альянс трех стран (AUKUS) находится в центре запланированного расширения своего подводного флота.

Объединение AUKUS создано 15 сентября 2021 г. Считается, что договор прежде всего направлен на сдерживание Китая. AUKUS нужен США для одновременного соревнования с Китаем и экономии трат на содержание атомного подводного флота. AUKUS – не военный альянс в отличие от НАТО, а партнерство, сосредоточенное на научно-техническом и промышленном сотрудничестве без взаимных оборонных обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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