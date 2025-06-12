Reuters: США могут отказаться от поставки подводных лодок Австралии

Объединение AUKUS создано 15 сентября 2021 г. Считается, что договор прежде всего направлен на сдерживание Китая. AUKUS нужен США для одновременного соревнования с Китаем и экономии трат на содержание атомного подводного флота. AUKUS – не военный альянс в отличие от НАТО, а партнерство, сосредоточенное на научно-техническом и промышленном сотрудничестве без взаимных оборонных обязательств.