Захарова: РФ и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения
Россия и КНДР ведут переговоры о расширении географии авиасообщения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, посвященном возобновлению прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном, а также Хабаровском и Пхеньяном.
«Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», – отметила дипломат.
Захарова также напомнила о церемонии начала строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманная, которая состоялась 30 апреля с участием глав правительств двух стран – Михаила Мишустина и Пак Тхэ Сона. По ее словам, ввод в действие новой транспортной артерии, намеченный на вторую половину следующего года, послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских российско-корейских отношений.
9 июня стало известно, что поезда Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск начнут курсировать с середины июня. Это самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 000 км, а время в пути – 8 суток.
Составы будут курсировать дважды в месяц. Из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца, прибытие в Москву – 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца, прибытие в Пхеньян – 20 и 4 числа.
Поезд будет делать остановки в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Новосибирске, Омске и других городах.