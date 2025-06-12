Захарова: РФ и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения

Захарова также напомнила о церемонии начала строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманная, которая состоялась 30 апреля с участием глав правительств двух стран – Михаила Мишустина и Пак Тхэ Сона. По ее словам, ввод в действие новой транспортной артерии, намеченный на вторую половину следующего года, послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских российско-корейских отношений.