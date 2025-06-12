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Захарова: РФ и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения

Ведомости

Россия и КНДР ведут переговоры о расширении географии авиасообщения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, посвященном возобновлению прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном, а также Хабаровском и Пхеньяном.

«Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», – отметила дипломат.

Захарова также напомнила о церемонии начала строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманная, которая состоялась 30 апреля с участием глав правительств двух стран – Михаила Мишустина и Пак Тхэ Сона. По ее словам, ввод в действие новой транспортной артерии, намеченный на вторую половину следующего года, послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских российско-корейских отношений.

9 июня стало известно, что поезда Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск начнут курсировать с середины июня. Это самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 000 км, а время в пути – 8 суток.

Составы будут курсировать дважды в месяц. Из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца, прибытие в Москву – 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца, прибытие в Пхеньян – 20 и 4 числа.

Поезд будет делать остановки в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Новосибирске, Омске и других городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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