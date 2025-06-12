Трамп представил сайт для получения золотой визы
Президент США Дональд Трамп представил онлайн-платформу для получения так называемой «золотой карты» – постоянной визы в США, аналогичной грин-карте, которая будет выдаваться за инвестиции в $5 млн. Об этом он объявил в социальной сети Truth Social.
«Лист ожидания уже открыт», – написал Трамп.
На официальном сайте TrumpCard.gov размещено изображение блестящей карты золотого цвета с фотографией Трампа, его подписью и именем. Пользователям предлагается заполнить форму, указав основные данные: имя, адрес электронной почты, регион происхождения, а также информацию о том, подается ли заявка от физического лица или компании.
Сайт предлагает выбрать один из восьми регионов, к которым относится заявитель: Европа, Азия (включая Ближний Восток), Северная Америка, Океания, Центральная Америка, Южная Америка, Карибский бассейн и Африка.
Трамп представил «золотые карты», открывающие путь к гражданству, 25 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер также похвастался журналистам, что для его инициативы ему не потребуется одобрение конгресса.
Аналитики отмечали, что «золотая виза», судя по заявлениям властей, должна заменить существующую инвестпрограмму EB-5. Она требует от иностранцев вложений в размере от $800 000 до $1 050 000 в американский бизнес, создающий не менее 10 рабочих мест для граждан США. Известно, что только за 2024 г. было выдано 12 055 виз ЕВ-5. На конец сентября 2024 г. на рассмотрении была 9971 заявка.