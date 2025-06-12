Эррол Маск: премьер Британии получает инструкции по управлению страной
Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, высказал мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер руководствуется указаниями из-за рубежа при управлении страной.
По его словам, каждый раз при возникновении проблем Стармер отправляется в Давос переговорить с людьми там.
«А затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», – заявил Маск-старший в интервью «РИА Новости».
По мнению бизнесмена, такое поведение британского премьера вызывает настороженность. Как отметил Маск, обычным гражданам неприятно осознавать, что политик, ответственный за работу правительства и принятие законов, оказывается «подпевалой» неизвестных внешних сил.
9 июня Эррол Маск заявил, что хотел бы перенять навыки лидерства у президента России Владимира Путина. Это заявление прозвучало в ходе его участия в «Форуме будущего – 2050».
Бизнесмен также подчеркнул, что восприятие России в США сильно искажено из-за материалов, публикуемых в западных СМИ. По его словам, реальная Россия, включая Москву, «поражает».