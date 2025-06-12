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Эррол Маск: премьер Британии получает инструкции по управлению страной

Ведомости

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, высказал мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер руководствуется указаниями из-за рубежа при управлении страной.

По его словам, каждый раз при возникновении проблем Стармер отправляется в Давос переговорить с людьми там.

«А затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», – заявил Маск-старший в интервью «РИА Новости».

По мнению бизнесмена, такое поведение британского премьера вызывает настороженность. Как отметил Маск, обычным гражданам неприятно осознавать, что политик, ответственный за работу правительства и принятие законов, оказывается «подпевалой» неизвестных внешних сил.

9 июня Эррол Маск заявил, что хотел бы перенять навыки лидерства у президента России Владимира Путина. Это заявление прозвучало в ходе его участия в «Форуме будущего – 2050».

Бизнесмен также подчеркнул, что восприятие России в США сильно искажено из-за материалов, публикуемых в западных СМИ. По его словам, реальная Россия, включая Москву, «поражает».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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