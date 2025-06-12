Путин разрешил военным стран СНГ находиться в РФ без дактилоскопии
Военные СНГ могут находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, фотографирования и медосвидетельствования до 2027 г. Об этом сообщается в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.
В документе поясняется, что такие меры приняты в целях укрепления стратегического партнерства России с другими государствами СНГ. Вместе с самими военными без дактилоскопической регистрации смогут находиться их жены и дети.
2 апреля Путин поручил создать Службу по гражданству и регистрации иностранцев, которая была образована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Новая структура призвана совершенствовать государственное управление в сфере миграции.
Руководителем службы назначен заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале подчеркивала, что создание новой службы позволит более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами. По ее словам, реформа направлена на: упорядочивание миграционных процессов, реализацию мер, направленных на соблюдение законодательства РФ и снижение противоправной деятельности.