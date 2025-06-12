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Путин разрешил военным стран СНГ находиться в РФ без дактилоскопии

Ведомости

Военные СНГ могут находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, фотографирования и медосвидетельствования до 2027 г. Об этом сообщается в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

В документе поясняется, что такие меры приняты в целях укрепления стратегического партнерства России с другими государствами СНГ. Вместе с самими военными без дактилоскопической регистрации смогут находиться их жены и дети.

2 апреля Путин поручил создать Службу по гражданству и регистрации иностранцев, которая была образована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Новая структура призвана совершенствовать государственное управление в сфере миграции.

Руководителем службы назначен заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале подчеркивала, что создание новой службы позволит более эффективно решать вопросы, связанные с миграционными процессами. По ее словам, реформа направлена на: упорядочивание миграционных процессов, реализацию мер, направленных на соблюдение законодательства РФ и снижение противоправной деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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