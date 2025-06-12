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Bloomberg: НАТО расширит наблюдение за Россией и Украиной из космоса

Ведомости

НАТО запускает новую инициативу для расширения возможностей спутникового наблюдения, что позволит альянсу отслеживать военные перемещения на больших территориях, включая Украину и границы России с ее восточными соседями. Об этом заявил главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье.

По его словам, новый инструмент впервые даст НАТО возможность наблюдать за «огромными территориями», включая маневры войск, их передвижения и действия на поле боя.

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы наблюдаем», – подчеркнул он.

НАТО объявила, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для реализации новой инициативы под названием Smart Indicationing And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Цель проекта – регулярное сканирование обширных территорий Земли круглый год. Искусственный интеллект будет анализировать данные, отмечать любые изменения и выдавать предупреждения о потенциальных угрозах.

Как сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, эта технология также может быть использована для наблюдения за Арктикой.

10 июня стало известно, что США призвали НАТО взять на себя большую ответственность за сдерживание России. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что Североатлантический альянс должен работать над этим самостоятельно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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