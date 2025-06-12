Bloomberg: НАТО расширит наблюдение за Россией и Украиной из космоса
НАТО запускает новую инициативу для расширения возможностей спутникового наблюдения, что позволит альянсу отслеживать военные перемещения на больших территориях, включая Украину и границы России с ее восточными соседями. Об этом заявил главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье.
По его словам, новый инструмент впервые даст НАТО возможность наблюдать за «огромными территориями», включая маневры войск, их передвижения и действия на поле боя.
«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы наблюдаем», – подчеркнул он.
НАТО объявила, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для реализации новой инициативы под названием Smart Indicationing And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Цель проекта – регулярное сканирование обширных территорий Земли круглый год. Искусственный интеллект будет анализировать данные, отмечать любые изменения и выдавать предупреждения о потенциальных угрозах.
Как сообщил представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, эта технология также может быть использована для наблюдения за Арктикой.
10 июня стало известно, что США призвали НАТО взять на себя большую ответственность за сдерживание России. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что Североатлантический альянс должен работать над этим самостоятельно.