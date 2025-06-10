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США призвали НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России

Ведомости

Североатлантический альянс должен работать над сдерживанием России самостоятельно. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию. Наши собственные ресурсы становятся все более растянутыми», – сказал он.

Глава пентагона заявил, что по мере того, как Вашингтон переключает внимание на Тихий океан, США рассчитывают, что страны НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать «мощный щит сдерживания» в Европе.

26 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО обсуждает повышение уровня оборонных расходов до 5% от ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности, уточнял он. 

В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потребует от участников блока увеличить военные расходы до 5% от ВВП на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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