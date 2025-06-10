США призвали НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России
Североатлантический альянс должен работать над сдерживанием России самостоятельно. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию. Наши собственные ресурсы становятся все более растянутыми», – сказал он.
Глава пентагона заявил, что по мере того, как Вашингтон переключает внимание на Тихий океан, США рассчитывают, что страны НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать «мощный щит сдерживания» в Европе.
26 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО обсуждает повышение уровня оборонных расходов до 5% от ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности, уточнял он.
В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потребует от участников блока увеличить военные расходы до 5% от ВВП на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.