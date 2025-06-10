США призвали НАТО взять на себя ответственность за сдерживание России

26 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО обсуждает повышение уровня оборонных расходов до 5% от ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности, уточнял он.