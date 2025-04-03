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Рубио потребует от стран НАТО увеличить военные расходы до 5% от ВВП

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе потребует от участников блока увеличить военные расходы до 5% от ВВП, сообщает The New York Times (NYT).

По информации NYT, В ходе предстоящей встречи Рубио также планирует настаивать на скорейшем прекращении военных действий на территории Украины. 

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители участниц организации согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП.

3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов.

Агентство Associated Press 2 апреля сообщало о том, что в преддверии встречи глав МИД стран НАТО европейские союзники США выражают обеспокоенность противоречивыми сигналами из Вашингтона. Администрация Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом президент публично заявляет, что Россия якобы не представляет реальной угрозы безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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