Рубио потребует от стран НАТО увеличить военные расходы до 5% от ВВП
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе потребует от участников блока увеличить военные расходы до 5% от ВВП, сообщает The New York Times (NYT).
По информации NYT, В ходе предстоящей встречи Рубио также планирует настаивать на скорейшем прекращении военных действий на территории Украины.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители участниц организации согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП.
3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов.
Агентство Associated Press 2 апреля сообщало о том, что в преддверии встречи глав МИД стран НАТО европейские союзники США выражают обеспокоенность противоречивыми сигналами из Вашингтона. Администрация Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом президент публично заявляет, что Россия якобы не представляет реальной угрозы безопасности.