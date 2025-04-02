AP: Европа не понимает логику требований США по росту оборонных расходов

На этом фоне в Брюссель направляется госсекретарь Марко Рубио. Ему предстоит объяснить союзникам, чего на самом деле добивается Вашингтон, и какова будет дальнейшая роль США в альянсе, особенно на фоне возможного вывода части американских войск из Европы.



«Трамп пытался убедить союзников, что переориентация США на Россию отвечает наилучшим интересам США и, предположительно, Европы, и, в то же время, сказать им, что необходимо удвоить расходы на оборону, чтобы справиться с угрозами, исходящими от России. Логический вопрос, который они зададут, – "зачем?"» – говорит Джефф Ратке, президент Американо-германского института в Университете Джонса Хопкинса.