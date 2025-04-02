AP: Европа не понимает логику требований США по росту оборонных расходов
В преддверии встречи глав МИД стран НАТО европейские союзники США выражают обеспокоенность противоречивыми сигналами из Вашингтона. Администрация Дональда Трампа требует от стран альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом президент публично заявляет, что Россия якобы не представляет реальной угрозы безопасности, пишет Associated Press.
Лидеры НАТО еще в прошлом году признали Россию «наиболее значительной и прямой угрозой», но сближение Белого дома с Москвой, а также оскорбительные заявления Трампа в адрес Канады, Дании и других союзников подрывают доверие к американскому лидерству. На следующем саммите НАТО в июне, как ожидается, попытаются повысить требование к военному бюджету стран-членов альянса с минимальных 2% до более чем 3%. Продвигают эту идею, в первую очередь, американцы.
На этом фоне в Брюссель направляется госсекретарь Марко Рубио. Ему предстоит объяснить союзникам, чего на самом деле добивается Вашингтон, и какова будет дальнейшая роль США в альянсе, особенно на фоне возможного вывода части американских войск из Европы.
«Трамп пытался убедить союзников, что переориентация США на Россию отвечает наилучшим интересам США и, предположительно, Европы, и, в то же время, сказать им, что необходимо удвоить расходы на оборону, чтобы справиться с угрозами, исходящими от России. Логический вопрос, который они зададут, – "зачем?"» – говорит Джефф Ратке, президент Американо-германского института в Университете Джонса Хопкинса.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители государств НАТО согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП.
3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов.