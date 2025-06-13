Суд временно запретил Трампу размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе
Федеральный суд Северного округа Калифорнии удовлетворил иск демократов и наложил временный запрет на размещение сил национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Копию судебного решения опубликовал в соцсети X губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
«Суд подтвердил очевидное: военные должны находиться на поле боя, а не патрулировать городские улицы. Немедленно прекратите неоправданную милитаризацию Лос-Анджелеса», – заявил губернатор.
Исковое заявление против президента США Дональда Трампа, министра обороны Марка Эспера и Пентагона было подано администрацией Калифорнии 10 июня.
6 июня массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа, вспыхнули в Лос-Анджелесе. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Протестующие в ответ на это начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.
Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков.