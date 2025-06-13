Иран запросил экстренное заседание СБ ООН после обстрелов Израиля
Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) запросило экстренное заседание Совета безопасности организации из-за ночных ударов Израиля. Соответствующее содержание письма главы постпредства Амира Саида Иравани председателю Совбеза передает ТАСС.
Иравани сообщил о «безрассудном, незаконном и преднамеренном акте агрессии», совершенном Израилем, отмечая, что удары были нанесены как по ядерным объектам, так и по гражданской инфраструктуре Ирана».
13 июня Израиль атаковал Иран, подчеркнув, что целью были ядерные объекты и заводы по производству ракетного оружия, а также военные командиры. По информации властей государства, это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Погибли верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салам и начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Власти обеих стран закрыли воздушные пространства, Иран пообещал атаковать Израиль в ответ.