Иран запросил экстренное заседание СБ ООН после обстрелов Израиля

13 июня Израиль атаковал Иран, подчеркнув, что целью были ядерные объекты и заводы по производству ракетного оружия, а также военные командиры. По информации властей государства, это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Погибли верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салам и начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Власти обеих стран закрыли воздушные пространства, Иран пообещал атаковать Израиль в ответ.