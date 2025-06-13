Der Spiegel: Израиль предупредил ФРГ об атаке по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре сообщил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о готовящейся широкомасштабной атаке на Иран, передает немецкий журнал Der Spiegel.
По данным издания, разговор состоялся около 02:30 13 июня (03:30 мск).
Израиль атаковал Иран, использовав 200 истребителей. Правительства страны заявило, что это начало длительной операции. В результате ударов погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана, генерал Хоссейн Салами, генерал-майор Мохаммад Багери, минимум два ученых-ядерщика Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.
Глава постоянного представительства Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани направил письмо председателю Совета безопасности организации, в котором запросил экстренное заседание Совбеза из-за ночных ударов Израиля. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Стокгольме, в свою очередь, заявил, что атака на Иран – это односторонние действия Израиля, поэтому страны НАТО, в том числе США, должны содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке.