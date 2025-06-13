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Der Spiegel: Израиль предупредил ФРГ об атаке по Ирану

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре сообщил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о готовящейся широкомасштабной атаке на Иран, передает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, разговор состоялся около 02:30 13 июня (03:30 мск).

Израиль атаковал Иран, использовав 200 истребителей. Правительства страны заявило, что это начало длительной операции. В результате ударов погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана, генерал Хоссейн Салами, генерал-майор Мохаммад Багери, минимум два ученых-ядерщика Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.

Глава постоянного представительства Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани направил письмо председателю Совета безопасности организации, в котором запросил экстренное заседание Совбеза из-за ночных ударов Израиля. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Стокгольме, в свою очередь, заявил, что атака на Иран – это односторонние действия Израиля, поэтому страны НАТО, в том числе США, должны содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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