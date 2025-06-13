Der Spiegel: Израиль предупредил ФРГ об атаке по Ирану

Глава постоянного представительства Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани направил письмо председателю Совета безопасности организации, в котором запросил экстренное заседание Совбеза из-за ночных ударов Израиля. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Стокгольме, в свою очередь, заявил, что атака на Иран – это односторонние действия Израиля, поэтому страны НАТО, в том числе США, должны содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке.