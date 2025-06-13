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МАГАТЭ: ключевые ядерные объекты Ирана не пострадали

Ведомости

Три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты ударами Израиля. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на данные иранских властей.

По данным агентства, объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддерживал контакт с иранскими официальными лицами.

Крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил подтвержденные повреждения – видео и фото свидетельствуют о столбах дыма над комплексом. Однако повышения уровня радиации не зафиксировано, отметили в МАГАТЭ.

Фордо и Натанз представляют собой подземные сооружения. Фордо расположен примерно в 32 км к северо-востоку от города Кум, а Натанз – в 240 км к югу от столицы Тегерана.

CNN отмечает, что Иран годами укреплял свои ядерные объекты на случай военных ударов, что затрудняет их полное уничтожение. Сооружения построены с использованием специального армированного бетона, а некоторые подземные комплексы соединены туннелями с 90-градусными поворотами, что добавляет сложности при атаке.

13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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