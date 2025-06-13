Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта Ирана и Израиля

РФ осуждает обострение конфликта
Ведомости

Россия обеспокоена резкой эскалацией конфликта между Ираном и Израилем и осуждает ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Израилю. В результате атаки погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами, генерал-майор Мохаммад Багери, шесть ученых-ядерщиков, в том числе Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, а также экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция получила название «Народ как лев». Он сослался на фразу из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». По его мнению, операция Израиля будет успешной благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке», а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна не участвовала в ударах и не оказывала Израилю помощь. В НАТО призвали к деэскалации конфликта, однако Иран пообещал нанести ответный удар.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных