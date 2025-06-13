В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта Ирана и Израиля

В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта Ирана и ИзраиляРФ осуждает обострение конфликта
Россия обеспокоена резкой эскалацией конфликта между Ираном и Израилем и осуждает ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Израилю. В результате атаки погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами, генерал-майор Мохаммад Багери, шесть ученых-ядерщиков, в том числе Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, а также экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция получила название «Народ как лев». Он сослался на фразу из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». По его мнению, операция Израиля будет успешной благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке», а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна не участвовала в ударах и не оказывала Израилю помощь. В НАТО призвали к деэскалации конфликта, однако Иран пообещал нанести ответный удар.