В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта Ирана и Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция получила название «Народ как лев». Он сослался на фразу из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». По его мнению, операция Израиля будет успешной благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».