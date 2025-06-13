Верховный лидер Ирана назначил нового командующего КСИР

В ходе атаки Израиля на военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана погибли Салами, который был одним из самых влиятельных людей в стране, Багери, а также шесть ученых-ядерщиков и экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Последний был помощником Хаменеи.