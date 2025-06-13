Верховный лидер Ирана назначил нового командующего КСИР
Мохаммад Пакпур назначен командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) вместо погибшего в результате атаки Израиля Хосейна Салами. Начальником генштаба вооруженных сил Ирана стал Абдулрахим Мусави (он занял пост погибшего Мохаммада Багери). Об этом сообщил телеканал IRIB со ссылкой на приказы верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«После мученической гибели генерала Салами приказом назначен Мохаммад Пакпур. Главой генштаба вооруженных сил Ирана назначен Абдулрахим Мусави», – сообщил телеканал.
В ходе атаки Израиля на военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана погибли Салами, который был одним из самых влиятельных людей в стране, Багери, а также шесть ученых-ядерщиков и экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Последний был помощником Хаменеи.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эта атака стала началом многодневной операции. Было задействовано 200 истребителей, Иран в ответ запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.