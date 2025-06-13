В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

30 апреля в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения БПЛА «Солярис НС». Комплекс представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в четыре метра. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках. В сообщении указано, что комплекс выявляет несанкционированные беспилотники и подавляет их каналы управления. Также подчеркивается, что функционирование «Солярис НС» не мешает работе другого оборудования, использующего радиоэфир.