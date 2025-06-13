В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
В России прошли испытания восьми комплексов лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новых лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. Тестировалась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели и их устойчивость к различным погодным условиям, сказано в сообщении.
Испытания прошли комплексы различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности. Тестирование, по заявлению пресс-службы правительства, подтвердило характеристики, заявленные производителями. Такие испытания позволят начать серийное производство и дальнейшее использование.
Мероприятие было организовано коллегией военно-промышленной комиссии (ВПК) и Минпромторгом России при участии ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса: компаний, входящих в госкорпорацию «Ростех», и организаций госкорпорации «Росатом». В испытании приял участие первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров.
30 апреля в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения БПЛА «Солярис НС». Комплекс представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в четыре метра. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках. В сообщении указано, что комплекс выявляет несанкционированные беспилотники и подавляет их каналы управления. Также подчеркивается, что функционирование «Солярис НС» не мешает работе другого оборудования, использующего радиоэфир.