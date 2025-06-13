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В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

Ведомости

В России прошли испытания восьми комплексов лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новых лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. Тестировалась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели и их устойчивость к различным погодным условиям, сказано в сообщении.

Испытания прошли комплексы различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности. Тестирование, по заявлению пресс-службы правительства, подтвердило характеристики, заявленные производителями. Такие испытания позволят начать серийное производство и дальнейшее использование.

Мероприятие было организовано коллегией военно-промышленной комиссии (ВПК) и Минпромторгом России при участии ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса: компаний, входящих в госкорпорацию «Ростех», и организаций госкорпорации «Росатом». В испытании приял участие первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров.

30 апреля в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Росэл» разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения БПЛА «Солярис НС». Комплекс представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в четыре метра. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках. В сообщении указано, что комплекс выявляет несанкционированные беспилотники и подавляет их каналы управления. Также подчеркивается, что функционирование «Солярис НС» не мешает работе другого оборудования, использующего радиоэфир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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