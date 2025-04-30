«Ростех» разработал комплекс «Солярис НС» для защиты от беспилотников
Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Солярис НС». Об этом сообщили в госкорпорации.
Комплекс представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в четыре метра. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках. Это модернизированная версия, объединяющая в себе функционал двух предыдущих изделий – «Солярис-О» для обнаружения БПЛА и «Солярис-Н» для их подавления.
В сообщении говорится, что комплекс способен выявлять несанкционированные беспилотники и подавлять их каналы управления. Это предотвращает возможность беспилотников сменить частоту и покинуть зону воздействия. Также подчеркивается, что функционирование «Солярис НС» не мешает работе другого оборудования, использующего радиоэфир. Кроме того, несколько комплексов могут объединяться в кластер для обеспечения круговой защиты объекта.
«Солярис НС» способен обнаруживать и подавлять широкий спектр всех типов БПЛА в диапазоне частот от 100 до 6000 МГц. Он проводит непрерывное радионаблюдение по трем независимым каналам, что позволяет одновременно выявлять не менее трех дронов.
В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, работающих в дублирующем режиме. Когда один из передатчиков активирует режим прицельной помехи, остальные переключаются на режим заградительной помехи, что не позволяет беспилотнику «прыгать» по частотам и покидать зону блокировки.
Сейчас опытный образец комплекса проходит завершающую стадию испытаний. После их окончания будет запущено серийное производство.
29 апреля «Ростех» сообщил, что опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что МС-21 призван заменить «Боинги» и «Эйрбасы». По его словам, авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов.