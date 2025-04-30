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«Ростех» разработал комплекс «Солярис НС» для защиты от беспилотников

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Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») разработал интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Солярис НС». Об этом сообщили в госкорпорации.

Комплекс представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в четыре метра. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках. Это модернизированная версия, объединяющая в себе функционал двух предыдущих изделий – «Солярис-О» для обнаружения БПЛА и «Солярис-Н» для их подавления.

В сообщении говорится, что комплекс способен выявлять несанкционированные беспилотники и подавлять их каналы управления. Это предотвращает возможность беспилотников сменить частоту и покинуть зону воздействия. Также подчеркивается, что функционирование «Солярис НС» не мешает работе другого оборудования, использующего радиоэфир. Кроме того, несколько комплексов могут объединяться в кластер для обеспечения круговой защиты объекта.

«Солярис НС» способен обнаруживать и подавлять широкий спектр всех типов БПЛА в диапазоне частот от 100 до 6000 МГц. Он проводит непрерывное радионаблюдение по трем независимым каналам, что позволяет одновременно выявлять не менее трех дронов.

В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, работающих в дублирующем режиме. Когда один из передатчиков активирует режим прицельной помехи, остальные переключаются на режим заградительной помехи, что не позволяет беспилотнику «прыгать» по частотам и покидать зону блокировки.

Сейчас опытный образец комплекса проходит завершающую стадию испытаний. После их окончания будет запущено серийное производство.

29 апреля «Ростех» сообщил, что опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что МС-21 призван заменить «Боинги» и «Эйрбасы». По его словам, авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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