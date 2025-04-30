«Ростех» разработал комплекс «Солярис НС» для защиты от беспилотников

Комплекс представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, размещенных на мачте высотой в четыре метра. Его можно разместить как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках. Это модернизированная версия, объединяющая в себе функционал двух предыдущих изделий – «Солярис-О» для обнаружения БПЛА и «Солярис-Н» для их подавления.