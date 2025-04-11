«Ростех» поставит свыше 50 ракетных двигателей для «Союзов» в 2025 году
Объединенная двигателестроительная корпорация поставит более 50 жидкостных ракетных двигателей РД-107А и РД-108А для ракет-носителей «Союз» до конца 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Эти силовые установки используются для вывода на орбиту спутников и доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию.
«Двигатели производства ОДК-Кузнецов давно признаны эталоном космической техники. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%», – пояснили в «Ростехе».
В 2025 г. заказчику передадут более полусотни установок для первой и второй ступеней ракеты. А к 2030 г. объем выпуска двигателей РД-серии должен будет исчисляться сотнями единиц.
В 2024 г. РД-107А и РД-108А обеспечили 15 успешных запусков с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. Среди них – рекордный по числу спутников старт с Восточного в ноябре, когда на орбиту была выведена группировка из 51 аппарата.
8 апреля с космодрома Байконур на МКС стартовала «Ракета Победы» – пилотируемый корабль «Союз МС-27». Пуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Союз» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом успешно пристыковался к МКС.