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«Ростех» поставит свыше 50 ракетных двигателей для «Союзов» в 2025 году

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Объединенная двигателестроительная корпорация поставит более 50 жидкостных ракетных двигателей РД-107А и РД-108А для ракет-носителей «Союз» до конца 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Эти силовые установки используются для вывода на орбиту спутников и доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию.

«Двигатели производства ОДК-Кузнецов давно признаны эталоном космической техники. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%», – пояснили в «Ростехе».

В 2025 г. заказчику передадут более полусотни установок для первой и второй ступеней ракеты. А к 2030 г. объем выпуска двигателей РД-серии должен будет исчисляться сотнями единиц.

В 2024 г. РД-107А и РД-108А обеспечили 15 успешных запусков с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. Среди них – рекордный по числу спутников старт с Восточного в ноябре, когда на орбиту была выведена группировка из 51 аппарата.

8 апреля с космодрома Байконур на МКС стартовала «Ракета Победы» – пилотируемый корабль «Союз МС-27». Пуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Союз» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом успешно пристыковался к МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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