«Ростех» поставит свыше 50 ракетных двигателей для «Союзов» в 2025 году

В 2024 г. РД-107А и РД-108А обеспечили 15 успешных запусков с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. Среди них – рекордный по числу спутников старт с Восточного в ноябре, когда на орбиту была выведена группировка из 51 аппарата.