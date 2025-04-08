«Союз МС-27» успешно пристыковался к МКС
Космический корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом успешно пристыковался к МКС, сообщил «Роскосмос».
Космонавты 73-й длительной экспедиции будут работать на орбите 245 суток. Новый экипаж присоединился к участникам 72-й экспедиции – космонавтам «Роскосмоса» Алексею Овчинину, Ивану Вагнеру и Кириллу Пескову, астронавтам NASA Дональду Петтиту, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавту JAXA Такуя Ониси.
О старте полета заявили в 8:47 мск. Пуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ракета получила название «Ракета Победы».
7 апреля на космодроме Байконур прошла встреча главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора NASA по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество на Международной космической станции (МКС), пилотируемый пуск ракеты 8 апреля, а также совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Апполон».