«Союз МС-27» успешно пристыковался к МКС

7 апреля на космодроме Байконур прошла встреча главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора NASA по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество на Международной космической станции (МКС), пилотируемый пуск ракеты 8 апреля, а также совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Апполон».