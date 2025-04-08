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«Союз МС-27» успешно пристыковался к МКС

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Космический корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом успешно пристыковался к МКС, сообщил «Роскосмос».

Космонавты 73-й длительной экспедиции будут работать на орбите 245 суток. Новый экипаж присоединился к участникам 72-й экспедиции – космонавтам «Роскосмоса» Алексею Овчинину, Ивану Вагнеру и Кириллу Пескову, астронавтам NASA Дональду Петтиту, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавту JAXA Такуя Ониси.

О старте полета заявили в 8:47 мск. Пуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ракета получила название «Ракета Победы».

7 апреля на космодроме Байконур прошла встреча главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора NASA по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество на Международной космической станции (МКС), пилотируемый пуск ракеты 8 апреля, а также совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Апполон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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