Пашинян: Армения не хочет запрещать присутствие российских войск в стране
Правительство Армении не стремится к выводу присутствующих в стране российских войск, сообщил премьер-министр государства Никол Пашинян в Праге, передает «Радио Свобода»
«У нас есть другая задача: суметь установить прочный и стабильный мир со странами региона», – отметил Пашинян. Он напомнил, что в стране также присутствует Европейская мониторинговая миссия, контролирующая ситуацию на границе с Азербайджаном.
Премьер-министр подчеркнул, что Армения не хочет ни прекращать присутствие российских войск в стране, ни разрывать отношения с Россией, несмотря на сокращение уровня присутствия солдат из России в прошлом году и тесное сотрудничество с ЕС. Он объяснил это тем, что государство ведет «сбалансированную внешнюю политику».
При этом Пашинян заметил, что нельзя быть «одновременно членом ЕАЭС и ЕС», поэтому в какой-то момент «придется принять решение».
На территории Армении находится 102-я российская военная база. В Ереване также дислоцируется авиабаза «Эребуни», которая выступает воздушной компонентой этой базы. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между двумя странами «О статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армении, и условиях их функционирования» от 30 сентября 1992 г.