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Пашинян: Армения не хочет запрещать присутствие российских войск в стране

Ведомости

Правительство Армении не стремится к выводу присутствующих в стране российских войск, сообщил премьер-министр государства Никол Пашинян в Праге, передает «Радио Свобода» (считается в России иноагентом, организация признана нежелательной на территории РФ).

«У нас есть другая задача: суметь установить прочный и стабильный мир со странами региона», – отметил Пашинян. Он напомнил, что в стране также присутствует Европейская мониторинговая миссия, контролирующая ситуацию на границе с Азербайджаном.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения не хочет ни прекращать присутствие российских войск в стране, ни разрывать отношения с Россией, несмотря на сокращение уровня присутствия солдат из России в прошлом году и тесное сотрудничество с ЕС. Он объяснил это тем, что государство ведет «сбалансированную внешнюю политику».

При этом Пашинян заметил, что нельзя быть «одновременно членом ЕАЭС и ЕС», поэтому в какой-то момент «придется принять решение».

На территории Армении находится 102-я российская военная база. В Ереване также дислоцируется авиабаза «Эребуни», которая выступает воздушной компонентой этой базы. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между двумя странами «О статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армении, и условиях их функционирования» от 30 сентября 1992 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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