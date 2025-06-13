Пашинян: Армения не хочет запрещать присутствие российских войск в стране

Премьер-министр подчеркнул, что Армения не хочет ни прекращать присутствие российских войск в стране, ни разрывать отношения с Россией, несмотря на сокращение уровня присутствия солдат из России в прошлом году и тесное сотрудничество с ЕС. Он объяснил это тем, что государство ведет «сбалансированную внешнюю политику».