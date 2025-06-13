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В Госдуме обвинили Германию и Францию в провоцировании войны на Ближнем Востоке

Ведомости

Поддержка Францией и Германий ударов Израиля по Ирану провоцирует полномасштабную войну на Ближнем Востоке, написал в Telegram-канале председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь "правом на самооборону"? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона», – заявил он.

Депутат призвал международное сообщество принять участие в деэскалации конфликта, т.к. использование Ираном мирной атомной энергии, по его мнению, пытаются выдать за ядерную угрозу.

Израиль 13 июня атаковал территорию Ирана. В МАГАТЭ заявили, что основные ядерные объекты страны в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, а уровень радиации находится в норме. При этом был атакован крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, в сети распространились видео- и фотоматериалы, согласно которым над объектом поднимаются столбы дыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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