В Госдуме обвинили Германию и Францию в провоцировании войны на Ближнем Востоке
Поддержка Францией и Германий ударов Израиля по Ирану провоцирует полномасштабную войну на Ближнем Востоке, написал в Telegram-канале председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь "правом на самооборону"? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона», – заявил он.
Депутат призвал международное сообщество принять участие в деэскалации конфликта, т.к. использование Ираном мирной атомной энергии, по его мнению, пытаются выдать за ядерную угрозу.
Израиль 13 июня атаковал территорию Ирана. В МАГАТЭ заявили, что основные ядерные объекты страны в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, а уровень радиации находится в норме. При этом был атакован крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, в сети распространились видео- и фотоматериалы, согласно которым над объектом поднимаются столбы дыма.