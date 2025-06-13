В Госдуме обвинили Германию и Францию в провоцировании войны на Ближнем Востоке

Израиль 13 июня атаковал территорию Ирана. В МАГАТЭ заявили, что основные ядерные объекты страны в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, а уровень радиации находится в норме. При этом был атакован крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, в сети распространились видео- и фотоматериалы, согласно которым над объектом поднимаются столбы дыма.