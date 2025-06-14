Имя Путина официально внесли в список почетных граждан Севастополя
Имя президента России Владимира Путина официально появилось на мемориальной стене почетных граждан Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, это событие стало «поистине историческим» и приурочено ко Дню города. Развожаев отметил, что нанесение имени президента на стену стало завершением процесса присвоения звания почетного гражданина, которое было официально предоставлено в 2016 г. решением Законодательного собрания Севастополя.
«Это знак нашего глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за его выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города», – подчеркнул Развожаев, добавив, что недавно лично вручил Владимиру Путину знак почетного гражданина города.
14 июня Севастополь отмечает День города. Традиционно в этот день обновляют доску почета. На ней появляются имена выдающихся севастопольцев, а также коллективы предприятий, организаций и учреждений города.