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Имя Путина официально внесли в список почетных граждан Севастополя

Ведомости

Имя президента России Владимира Путина официально появилось на мемориальной стене почетных граждан Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, это событие стало «поистине историческим» и приурочено ко Дню города. Развожаев отметил, что нанесение имени президента на стену стало завершением процесса присвоения звания почетного гражданина, которое было официально предоставлено в 2016 г. решением Законодательного собрания Севастополя.

«Это знак нашего глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за его выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города», – подчеркнул Развожаев, добавив, что недавно лично вручил Владимиру Путину знак почетного гражданина города.

14 июня Севастополь отмечает День города. Традиционно в этот день обновляют доску почета. На ней появляются имена выдающихся севастопольцев, а также коллективы предприятий, организаций и учреждений города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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