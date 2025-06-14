Sky News: Израиль получил возможность действовать в воздушном пространстве Ирана
Израильские ВВС теперь могут беспрепятственно действовать в воздушном пространстве Ирана, включая столицу Тегеран, сообщает Sky News. По заявлениям израильских военных, это стратегическое достижение открыло путь для возможных точечных ударов по ключевым объектам страны, в том числе по местам размещения высокопоставленного руководства.
По данным израильских властей, в результате атак в ночь на 14 июня погибли три человека, десятки получили ранения. Как отмечает Sky News, гибель мирных жителей и разрушения в густонаселенных районах могут привести к расширению израильской военной кампании. В частности, рассматриваются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим стратегическим объектам инфраструктуры Ирана.
Эксперты не исключают, что в случае невозможности прямого удара по Израилю Иран может переключиться на другие цели, в том числе судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе. Таким образом Тегеран может попытаться оказать давление на мировую экономику и вынудить США повлиять на действия Израиля.
Ранее стало известно, что Израиль будет расширять операцию на территории Ирана. Сообщалось, что удары будут наноситься по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей Исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.