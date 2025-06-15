Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Песков 11 июня заявил, что в двусторонних отношениях РФ и США очень много «завалов», но при этом диалог продолжается. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев до этого сообщил, что Москва и Вашингтон скоро проведут новый раунд переговоров по устранению «раздражителей» в своих отношениях.