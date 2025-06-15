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Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Ведомости

«Авгиевы конюшни» российско-американских отношений слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа прошло более полугода, отметил Зарубин. Он спросил, что мешает Москве и Вашингтону продвинуться в отношениях «теми темпами, о которых он сам когда-то заявлял».

«Не забывайте, что очень большая инерция все-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», – сказал представитель Кремля.

Песков 11 июня заявил, что в двусторонних отношениях РФ и США очень много «завалов», но при этом диалог продолжается. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев до этого сообщил, что Москва и Вашингтон скоро проведут новый раунд переговоров по устранению «раздражителей» в своих отношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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