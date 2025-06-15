Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
«Авгиевы конюшни» российско-американских отношений слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа прошло более полугода, отметил Зарубин. Он спросил, что мешает Москве и Вашингтону продвинуться в отношениях «теми темпами, о которых он сам когда-то заявлял».
«Не забывайте, что очень большая инерция все-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», – сказал представитель Кремля.
Песков 11 июня заявил, что в двусторонних отношениях РФ и США очень много «завалов», но при этом диалог продолжается. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев до этого сообщил, что Москва и Вашингтон скоро проведут новый раунд переговоров по устранению «раздражителей» в своих отношениях.