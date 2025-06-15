Главы МИД России и Турции призвали Израиль и Иран прекратить бои
Необходимо немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и не допустить дальнейшего раскручивания «спирали насилия», заявили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.
Стороны 15 июня обсудили боевые действия между Израилем и Ираном, сообщается в Telegram-канале российского МИДа. Телефонный разговор состоялся по инициативе Турции. В министерстве назвали «беспрецедентным» обострение ситуации в регионе в связи с силовой операцией Израиля против Ирана.
Лавров и Фидан согласились с тем, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить «дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями». В Анкаре также положительно оценили готовность РФ выступить посредником для решения спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, говорится в сообщении.
14 июня Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил операцию Израиля против республики. Он подтвердил готовность Москвы способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и деэскалации конфликта.