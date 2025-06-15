Главы МИД России и Турции призвали Израиль и Иран прекратить бои

Лавров и Фидан согласились с тем, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить «дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями». В Анкаре также положительно оценили готовность РФ выступить посредником для решения спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, говорится в сообщении.