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Главы МИД России и Турции призвали Израиль и Иран прекратить бои

Ведомости

Необходимо немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и не допустить дальнейшего раскручивания «спирали насилия», заявили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. 

Стороны 15 июня обсудили боевые действия между Израилем и Ираном, сообщается в Telegram-канале российского МИДа. Телефонный разговор состоялся по инициативе Турции. В министерстве назвали «беспрецедентным» обострение ситуации в регионе в связи с силовой операцией Израиля против Ирана.

Лавров и Фидан согласились с тем, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить «дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями». В Анкаре также положительно оценили готовность РФ выступить посредником для решения спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, говорится в сообщении. 

14 июня Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил операцию Израиля против республики. Он подтвердил готовность Москвы способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и деэскалации конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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