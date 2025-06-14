Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил операцию Израиля
Российская сторона осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Министры обсудили ситуацию в регионе 14 июня, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», – говорится в сообщении.
Лавров также выразил соболезнования в связи с жертвами в результате ударов по территории Ирана.
Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.
На фоне обострения обстановки в регионе президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.