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Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил операцию Израиля

Ведомости

Российская сторона осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Министры обсудили ситуацию в регионе 14 июня, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», – говорится в сообщении.

Лавров также выразил соболезнования в связи с жертвами в результате ударов по территории Ирана.

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.

На фоне обострения обстановки в регионе президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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