Путин провел переговоры с лидерами Израиля и Ирана

Путин провел переговоры с лидерами Израиля и ИранаПрезидент России призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Контакты главы российского государства состоялись «в свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана», пояснили там.
В ходе переговоров Путин выразил соболезнования иранской стороне в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов еврейского государства. Президент России подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право. Он также напомнил, что Россия всегда поддерживала урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем переговоров, а также будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.
В разговоре с Нетаньяху Путин призвал вернуться к переговорному процессу и решить связанные с иранской ядерной программой вопросы дипломатическими средствами. Кроме того, президент России выразил готовность оказать посреднические услуги для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.
В Кремле добавили, что Путин договорился продолжить тесные контакты с обеими странами, чтобы способствовать урегулированию конфликта и недопущению пагубных последствий для всего региона.
Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по нескольким иранским ядерным комплексам. Иранская сторона сообщала о 78 погибших и нескольких сотнях раненых, Тегеран пообещал нанести ответный удар.