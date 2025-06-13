Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин провел переговоры с лидерами Израиля и Ирана

Президент России призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Контакты главы российского государства состоялись «в свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана», пояснили там.

В ходе переговоров Путин выразил соболезнования иранской стороне в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов еврейского государства. Президент России подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право. Он также напомнил, что Россия всегда поддерживала урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем переговоров, а также будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

В разговоре с Нетаньяху Путин призвал вернуться к переговорному процессу и решить связанные с иранской ядерной программой вопросы дипломатическими средствами. Кроме того, президент России выразил готовность оказать посреднические услуги для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.

В Кремле добавили, что Путин договорился продолжить тесные контакты с обеими странами, чтобы способствовать урегулированию конфликта и недопущению пагубных последствий для всего региона. 

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по нескольким иранским ядерным комплексам. Иранская сторона сообщала о 78 погибших и нескольких сотнях раненых, Тегеран пообещал нанести ответный удар.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных