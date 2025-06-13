Путин провел переговоры с лидерами Израиля и Ирана

В ходе переговоров Путин выразил соболезнования иранской стороне в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ударов еврейского государства. Президент России подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право. Он также напомнил, что Россия всегда поддерживала урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем переговоров, а также будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.