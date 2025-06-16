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Главой британской внешней разведки MI6 впервые назначена женщина

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о назначении первой в истории женщины на пост главы MI6 – британской внешней разведки. Блэйз Метревели сменит Ричарда Мура осенью, став 18-м руководителем организации, пишет The Guardian.

47-летняя Метревели в настоящее время возглавляет отдел технологий и инноваций MI6, а ранее занимала руководящие должности как в MI6, так и в MI5 – контрразведывательном агентстве, отвечающем за внутреннюю безопасность.

Согласно официальной биографии, она изучала социальную антропологию в Кембриджском университете, а большую часть карьеры провела на оперативной работе на Ближнем Востоке и в Европе.

В отличие от других британских шпионских агентств, у MI6 никогда не было женщины-руководителя с момента его основания в 1909 г. Ранее MI5 возглавляли Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, а нынешним главой GCHQ является Энн Кист-Батлер, первая женщина-руководитель.

По традиции глава MI6 именуется «C» (от «chief») и является единственным публично известным сотрудником службы. Мур, занимавший пост с 2020 г., должен вскоре уйти в отставку. В отличие от своей преемницы, он был дипломатом – в частности, работал послом в Турции, где установил тесные отношения с президентом Эрдоганом.

The Guardian обращает внимание, что назначение Метревели напоминает сюжет из кино: поклонники Джеймса Бонда помнят Джуди Денч в роли M, начальницы агента 007.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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