Главой британской внешней разведки MI6 впервые назначена женщина

По традиции глава MI6 именуется «C» (от «chief») и является единственным публично известным сотрудником службы. Мур, занимавший пост с 2020 г., должен вскоре уйти в отставку. В отличие от своей преемницы, он был дипломатом – в частности, работал послом в Турции, где установил тесные отношения с президентом Эрдоганом.