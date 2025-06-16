Минобороны сообщило об ударах по предприятию ВПК Украины

Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате падения обломков и боевых частей в Орле повреждено остекление в двух многоквартирных домах, частном доме и в торговом павильоне. Нанесен также ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Никто не пострадал. На месте происшествия работают службы МЧС и правоохранители.