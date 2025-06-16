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Минобороны сообщило об ударах по предприятию ВПК Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, учебный центр вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационные станции и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) в 156 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, поражены также цеха сборки, хранения и пункты управления ударными беспилотниками, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, пункты временной дислокации подразделений украинских военных и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 104 беспилотника самолетного типа.

16 июня Минобороны писало об уничтожении дежурными средствами ПВО 12 украинских беспилотников над российскими регионами. В небе над Орловской областью было нейтрализовано 11 БПЛА. Еще один дрон военные сбили над Воронежским регионом. Атаки были отражены с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник был обнаружен и ликвидирован на подлете к региону. Пострадавших и повреждений нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате падения обломков и боевых частей в Орле повреждено остекление в двух многоквартирных домах, частном доме и в торговом павильоне. Нанесен также ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Никто не пострадал. На месте происшествия работают службы МЧС и правоохранители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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