Минобороны сообщило об ударах по предприятию ВПК Украины
Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, учебный центр вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационные станции и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) в 156 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, поражены также цеха сборки, хранения и пункты управления ударными беспилотниками, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, пункты временной дислокации подразделений украинских военных и иностранных наемников.
Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 104 беспилотника самолетного типа.
16 июня Минобороны писало об уничтожении дежурными средствами ПВО 12 украинских беспилотников над российскими регионами. В небе над Орловской областью было нейтрализовано 11 БПЛА. Еще один дрон военные сбили над Воронежским регионом. Атаки были отражены с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник был обнаружен и ликвидирован на подлете к региону. Пострадавших и повреждений нет.
Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате падения обломков и боевых частей в Орле повреждено остекление в двух многоквартирных домах, частном доме и в торговом павильоне. Нанесен также ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Никто не пострадал. На месте происшествия работают службы МЧС и правоохранители.