Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня, сообщает Минобороны.
Основная масса беспилотников – 11 единиц – была ликвидирована в небе над Орловской областью. Еще один сбили над Воронежским регионом.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, БПЛА был обнаружен и уничтожен на подлете к региону. Обошлось без пострадавших и повреждений.
В ночь на 15 июня силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями.