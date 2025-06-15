ПВО за ночь сбила шесть дронов над Белгородской и Орловской областями
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Пять БПЛА самолетного типа были сбиты над Белгородской областью, один – над Орловской.
В ночь на 13 июня над Орловской областью уничтожили 15 БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, сообщал тогда глава региона Андрей Клычков.
Предыдущей ночью ПВО сбили 66 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью (30).