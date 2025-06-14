Силы ПВО за ночь сбили 66 украинских беспилотников над регионами России
С 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня дежурные российские средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Над территорией Воронежской области сбито 30 БПЛА, над Белгородской областью – 10, над Ставропольским краем – восемь. Над Республикой Крым уничтожено шесть беспилотников, над Самарской областью – один. Еще 11 БПЛА перехвачены над акваторией Азовского моря.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над территорией региона в ряде муниципалитетов было уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не было. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Беспилотник украинского производства предпринял попытку атаковать промышленный объект в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Силы ПВО оперативно подавили угрозу.
«В ночное время зафиксирована попытка удара беспилотника по предприятию в Новокуйбышевске», – написал Федорищев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.