Силы ПВО за ночь сбили 66 украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над территорией региона в ряде муниципалитетов было уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не было. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.