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Силы ПВО за ночь сбили 66 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

С 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня дежурные российские средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Над территорией Воронежской области сбито 30 БПЛА, над Белгородской областью – 10, над Ставропольским краем – восемь. Над Республикой Крым уничтожено шесть беспилотников, над Самарской областью – один. Еще 11 БПЛА перехвачены над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над территорией региона в ряде муниципалитетов было уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не было. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Беспилотник украинского производства предпринял попытку атаковать промышленный объект в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Силы ПВО оперативно подавили угрозу.

«В ночное время зафиксирована попытка удара беспилотника по предприятию в Новокуйбышевске», – написал Федорищев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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