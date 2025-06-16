Путин и Эрдоган обсудили «спираль насилия» ирано-израильского конфликта

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Эти темы планируется обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума, а также в ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому взаимодействию, которое пройдет в конце июня.