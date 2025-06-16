Путин и Эрдоган обсудили «спираль насилия» ирано-израильского конфликта

Путин и Эрдоган обсудили «спираль насилия» ирано-израильского конфликтаЛидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Они обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого президента. Также главы государств обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.
«Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконие правительства (Израиля) Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны», – сообщила канцелярия.
Пресс-служба Кремля уточнила, что лидеры государств выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией между Ираном и Израилем, которая уже привела к многочисленным жертвам. Оба президента подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий и разрешения всех спорных вопросов, включая иранскую ядерную программу, исключительно политико-дипломатическими методами. Достигнута договоренность о плотном взаимодействии профильных ведомств двух стран.
При обсуждении украинской тематики Путин поблагодарил Анкару за организационное содействие прямым переговорам между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что Россия строго выполняет достигнутые на втором раунде договоренности, включая обмен военнопленными и передачу тел погибших военнослужащих.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Эти темы планируется обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума, а также в ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому взаимодействию, которое пройдет в конце июня.
В завершение беседы Эрдоган поздравил Путина и граждан России с праздником – Днем России, который отмечался 12 июня.