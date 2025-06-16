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Пезешкиан: если США не остановят Израиль, Иран будет отвечать жестче

Ведомости

Тегеран будет вынужден отвечать более жестко, если США не остановят Израиль. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с султаном Омана Хейсамом бен Тарик Аль Саидом.

«Тегеран нанес значительный ущерб Израилю, ответив на его удары по Исламской Республике», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также угрожал Ирану, заявив, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей страны. «Высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу, который ведет прицельные обстрелы гражданского населения Израиля, чтобы удержать ЦАХАЛ от продолжения атаки, которая подрывает его возможности», – подчеркнул Кац.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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