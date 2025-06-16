Пезешкиан: если США не остановят Израиль, Иран будет отвечать жестче
Тегеран будет вынужден отвечать более жестко, если США не остановят Израиль. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с султаном Омана Хейсамом бен Тарик Аль Саидом.
«Тегеран нанес значительный ущерб Израилю, ответив на его удары по Исламской Республике», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Министр обороны Израиля Исраэль Кац также угрожал Ирану, заявив, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей страны. «Высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу, который ведет прицельные обстрелы гражданского населения Израиля, чтобы удержать ЦАХАЛ от продолжения атаки, которая подрывает его возможности», – подчеркнул Кац.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.