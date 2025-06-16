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Маск: США могут обанкротиться из-за обслуживания госдолга

Ведомости

Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в X предупредил, что США могут стать банкротом, если не изменят свою финансовую политику. Так он прокомментировал пост об объемах государственного долга и его содержании.

«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», – выразил свою позицию Маск.

Ответ был адресован автору поста в аккаунте Wall Street Mav, в котором сообщается, что на выплату процентов по госдолгу США уходит около 25% налоговых поступлений федерального бюджета. Обязательства достигли уже $37 трлн. За год бюджет получает доходы в размере около $5 трлн. Публикация также содержала график, демонстрирующий рост американского национального долга с 1960-х гг. по 2025 г. С начала 2000-х гг. госдолг стремительно растет, что видно на иллюстрации.

11 июня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у американского правительства могут закончиться средства для обслуживания государственного долга во второй половине текущего лета. При этом он подчеркнул, что точную дату назвать невозможно, поскольку ситуация остается динамичной и зависит от множества переменных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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