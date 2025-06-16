Маск: США могут обанкротиться из-за обслуживания госдолга
Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в X предупредил, что США могут стать банкротом, если не изменят свою финансовую политику. Так он прокомментировал пост об объемах государственного долга и его содержании.
«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», – выразил свою позицию Маск.
Ответ был адресован автору поста в аккаунте Wall Street Mav, в котором сообщается, что на выплату процентов по госдолгу США уходит около 25% налоговых поступлений федерального бюджета. Обязательства достигли уже $37 трлн. За год бюджет получает доходы в размере около $5 трлн. Публикация также содержала график, демонстрирующий рост американского национального долга с 1960-х гг. по 2025 г. С начала 2000-х гг. госдолг стремительно растет, что видно на иллюстрации.
11 июня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у американского правительства могут закончиться средства для обслуживания государственного долга во второй половине текущего лета. При этом он подчеркнул, что точную дату назвать невозможно, поскольку ситуация остается динамичной и зависит от множества переменных.