Бессент: США рискуют столкнуться с дефолтом по госдолгу во второй половине лета

Ранее глава американского минфина уже указывал на август как на крайний срок, когда конгресс должен принять решение по увеличению или приостановке действия потолка госдолга. По его словам, законодатели должны принять соответствующее решение не позднее середины июля, иначе может возникнуть кризис ликвидности – в то время, когда конгресс, возможно, будет находиться на каникулах.