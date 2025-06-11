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Бессент: США рискуют столкнуться с дефолтом по госдолгу во второй половине лета

Ведомости

У американского правительства могут закончиться средства для обслуживания государственного долга во второй половине текущего лета, заявил министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в бюджетном комитете палаты представителей конгресса. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках возможного исчерпания финансов, необходимых для обслуживания долга, который превышает $36,9 трлн, Бессент сказал: «Предположительно, это произойдет в середине или конце лета». При этом он подчеркнул, что точную дату назвать невозможно, поскольку ситуация остается динамичной и зависит от множества переменных.

Ранее глава американского минфина уже указывал на август как на крайний срок, когда конгресс должен принять решение по увеличению или приостановке действия потолка госдолга. По его словам, законодатели должны принять соответствующее решение не позднее середины июля, иначе может возникнуть кризис ликвидности – в то время, когда конгресс, возможно, будет находиться на каникулах.

Бессент также раскритиковал экономическую политику администрации президента Джо Байдена, возложив на нее ответственность за резкое увеличение бюджетного дефицита.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом государственных расходов. Таких масштабов дефицита по отношению к ВВП страна еще не видела», – отметил министр.

В марте The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) писала, что США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу между серединой июля и началом октября 2025 г.

Определяющим фактором в прогнозах является объем налоговых поступлений после апреля. По данным специалистов, ожидается, что сборы окажутся в рамках ожиданий. Но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале июня, если конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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