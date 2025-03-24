NYT: США могут объявить о дефолте по госдолгу уже в июне
США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу между серединой июля и началом октября 2025 г. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
Определяющим фактором в прогнозах является объем налоговых поступлений после апреля. По данным специалистов, ожидается, что сборы окажутся в рамках ожиданий. Но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале июня, если конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.
Аналитики отмечают, что на финансовую ситуацию также повлияют сезон ураганов, макроэкономические показатели, поступления от импортных пошлин и возможные изменения в графике бюджетных расходов, утверждаемых конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE). В центре подчеркивают, что отсутствие своевременных решений по увеличению лимита госдолга усиливает экономическую нестабильность.
20 марта стало известно, что общий объем мирового долга превысил $100 трлн. Такую информацию опубликовала в ежегодном отчете Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В 2024 г. государства и компании привлекли на долговых рынках около $25 трлн – это на $10 трлн больше, чем до пандемии, и втрое выше показателя 2007 г.