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NYT: США могут объявить о дефолте по госдолгу уже в июне

Ведомости

США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу между серединой июля и началом октября 2025 г. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).

Определяющим фактором в прогнозах является объем налоговых поступлений после апреля. По данным специалистов, ожидается, что сборы окажутся в рамках ожиданий. Но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале июня, если конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.

Аналитики отмечают, что на финансовую ситуацию также повлияют сезон ураганов, макроэкономические показатели, поступления от импортных пошлин и возможные изменения в графике бюджетных расходов, утверждаемых конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE). В центре подчеркивают, что отсутствие своевременных решений по увеличению лимита госдолга усиливает экономическую нестабильность.

20 марта стало известно, что общий объем мирового долга превысил $100 трлн. Такую информацию опубликовала в ежегодном отчете Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2024 г. государства и компании привлекли на долговых рынках около $25 трлн – это на $10 трлн больше, чем до пандемии, и втрое выше показателя 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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