NYT: США могут объявить о дефолте по госдолгу уже в июне

Определяющим фактором в прогнозах является объем налоговых поступлений после апреля. По данным специалистов, ожидается, что сборы окажутся в рамках ожиданий. Но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале июня, если конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.