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Общий объем мирового долга превысил $100 трлн

Ведомости

Общий долг по государственным и корпоративным облигациям по всему миру в 2024 г. превысил $100 трлн. Такая информация опубликована в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В течение прошлогоднего периода государства и компании привлекли около $25 трлн на долговых рынках. Этот показатель на $10 трлн больше, чем до пандемии, и втрое превышает объем заимствований за 2007 г.

Известно, что более 85% всех заимствований в 38 странах ОЭСР приходится на пять крупнейших заемщиков: США, Японию, Францию, Италию и Великобританию. При этом более двух третей общего объема приходятся только на США.

Прогнозы, указанные в отчете, свидетельствуют о том, что в 2025 г. общий объем заимствований и непогашенной задолженности продолжат увеличиваться. Ожидается, что объем выпуска суверенных облигаций в странах ОЭСР достигнет рекордных $17 трлн, а общий госдолг этих стран увеличится до почти $59 трлн.

В документе поясняется, что существуют опасения, что в течение следующих двух лет потребуется рефинансировать значительную часть заимствований, взятых во время пандемии, но уже по более высоким процентным ставкам.

В Международном валютном фонде еще в октябре 2024 г. предполагали, что мировой госдолг превысит $100 трлн. Ожидается, что к 2030 г. мировой госдолг вырастет до 100% ВВП. В частности, рост задолженности прогнозируется в Бразилии, Франции, Италии, Южной Африке, Великобритании и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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