Общий объем мирового долга превысил $100 трлн
Общий долг по государственным и корпоративным облигациям по всему миру в 2024 г. превысил $100 трлн. Такая информация опубликована в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В течение прошлогоднего периода государства и компании привлекли около $25 трлн на долговых рынках. Этот показатель на $10 трлн больше, чем до пандемии, и втрое превышает объем заимствований за 2007 г.
Известно, что более 85% всех заимствований в 38 странах ОЭСР приходится на пять крупнейших заемщиков: США, Японию, Францию, Италию и Великобританию. При этом более двух третей общего объема приходятся только на США.
Прогнозы, указанные в отчете, свидетельствуют о том, что в 2025 г. общий объем заимствований и непогашенной задолженности продолжат увеличиваться. Ожидается, что объем выпуска суверенных облигаций в странах ОЭСР достигнет рекордных $17 трлн, а общий госдолг этих стран увеличится до почти $59 трлн.
В документе поясняется, что существуют опасения, что в течение следующих двух лет потребуется рефинансировать значительную часть заимствований, взятых во время пандемии, но уже по более высоким процентным ставкам.
В Международном валютном фонде еще в октябре 2024 г. предполагали, что мировой госдолг превысит $100 трлн. Ожидается, что к 2030 г. мировой госдолг вырастет до 100% ВВП. В частности, рост задолженности прогнозируется в Бразилии, Франции, Италии, Южной Африке, Великобритании и США.